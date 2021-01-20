Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Kota 250 bin tona yükseldi

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Kota 250 bin tona yükseldi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Kota 250 bin tona yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Türkiye'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 22:18 Son Güncelleme:
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Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.

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Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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