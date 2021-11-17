Ticaret Bakanı’ndan ‘büyüme’ açıklaması: Rekor…

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Komisyona sunum yapan Ticaret Bakanı Muş, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinden bahsederek, "Tedarik zincirlerinin işleyişinde ezberler bozulmuş, küresel ekonomi ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sınaması ile karşı karşıya kalmıştır. Hükümetimizin aşı tedarikine yönelik girişimleri ve sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleriyle, Türkiye aşılama oranlarında dünyada önde gelen ülkelerden biri olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ REKOR KIRDI'

Enflasyonda yaşanan artışa da değinen Bakan Muş, "Bu dönemde özellikle lojistik ve enerji maliyetleri ile temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında şiddetli artışlar gözlemliyoruz. Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar 3'üncü çeyrek itibarıyla tedirgin edici seviyelere yükselmiştir. Enerji fiyatlarındaki yükselişte kuraklık gibi iklim koşullarındaki değişimlerin yanı sıra küresel ekonomideki toparlanma kaynaklı enerji talebindeki artış etkili olmaktadır. Söz konusu fiyat artışları, arz talep dengesizlikleri ve tedarik zincirindeki aksamalar tüm ülkelerin üretim sürecinde önemli bir risk unsuru oluşturmayı sürdürmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir. Bu değerler ile Türkiye ekonomisi uluslararası kuruluşların tahminlerinin oldukça üzerinde performans göstermektedir. IMF Ekim Görünüm Raporu'nda 2021 yılı büyüme tahminlerinde, G-20 ülkeleri içerisinde en yüksek artışı Türkiye ekonomisi için yapmıştır" diye konuştu.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ, 1 MİLYON 600 BİN İLAVE İSTİHDAM YARATTI'

Pandemi öncesine göre Türkiye ekonomisinin, 2021 Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam yarattığını kaydeden Bakan Muş, şunları söyledi:

"Yaratılan bu ilave istihdamın yaklaşık yarısı sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Pandeminin etkisiyle yüzde 61,9 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayii kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle pandemi öncesi düzeyini de yüzde 76,6 aşarak ekim ayı itibarıyla yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, üreten ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşma noktasında ne kadar doğru adımlar attığımızın en önemli göstergelerinden biridir. İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla 2021 yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) büyüme hedefi olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza inanıyoruz. İhracat, üretim, yatırım ve istihdam temellerinde büyüyen ekonomimizle kalkınmayı toplumun tüm kesimlerine yaymak üzere var gücümüz ile çalışıyoruz."

'12 AYIN 10'UNDA İHRACAT REKORU KIRDIK'

Son yıllarda küresel ticarette artan korumacı politikaların, pandemi ile yeni boyut kazanarak devam ettiğini işaret eden Muş, "2021 yılı ekonomimizin adeta lokomotifi konumunda bulunan ihracatımızın küresel ihracattan aldığı payın arttığı ve ihracatımız açısından tarihi zirvelerin yaşandığı bir yıl olmaktadır. 2021 yılı ocak-ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 33,9 oranında artarak 181,8 milyar dolar; ithalatımız yüzde 22,5 oranında artarak 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk 10 ayındaki ihracat rakamımızla, 2019'da ulaşmış olduğumuz 180,8 milyar dolar yıllık ihracat rekorumuzu geride bıraktık. Ayrıca son 12 ayın 10'unda ihracat rekoru kırdık. İhracatımızın, bu performansın devamı ile 2021 yılının sonuna kadar, 211 milyar dolar olan OVP tahmininin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

'E-TİCARET HACMİ 161 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ'

Pandemi koşullarıyla birlikte elektronik ticaretin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ivme kazandığını hatırlatan Bakan Muş, "2020 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021 yılının aynı döneminde 161 milyar TL'ye yükselmiştir. E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaşmıştır. Diğer taraftan son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" diye konuştu.

Bakan Muş ayrıca Ticaret Bakanlığı 2022 yılı bütçesinin toplam 8 milyar 451 milyon 926 bin TL olduğunu söyledi.

Besti KARALAR/ DHA