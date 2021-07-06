Türkiye Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Türkiye

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacağını duyurdu.

06 Temmuz 2021, Salı 17:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacaktır " açıklaması yapıldı

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