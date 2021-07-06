Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacağını duyurdu.
06 Temmuz 2021, Salı 17:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacaktır " açıklaması yapıldı
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