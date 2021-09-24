Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere, farklı birimler için sınavla toplamda 60 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Adaylar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden sınav başvurusunda bulunabilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9'uncu dereceli “ticaret müfettiş yardımcısı” kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ticaret müfettiş yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak.

Adaylar giriş sınavları için başvurularını, 4-13 Ekim'de Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek. İlanda süresi içinde yapılmayan ve belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na başvuracak adayların

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel şartları taşıması,

En az 4 yıllık yükseköğrenim veren iktisat, hukuk, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavın yazılı bölümü

Gümrük Grup Başkanlığı için 6-7 Kasım,

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım,

İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım'da sabah ve öğleden sonraki oturumlarla Ankara Atatürk Lisesinde yapılacak.

Giriş sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Sınava ilişkin her türlü bilgi Ticaret Bakanlığının internet sayfasından ya da telefon numaralarından temin edilebilecek.