Binlerce aday Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanını heyecanla bekliyordu. Beklenen duyuru Bakanlık tarafından yayınlanırken, ÖSYM’de adayların tercih sürecinde faydalanacağı KPSS-2021/9 kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri 3 Kasım Çarşamba günü itibariyle başladı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri, 03 Kasım tarihinde başlayacak ve 08 Kasım saat 23.59’da sona erecek.

KPSS 2021/9 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini belirtilen tarih aralığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapan adayların tercih işlemi sırasında kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Adayların, kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.