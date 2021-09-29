Türkiye Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek

Türkiye

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edeceğini duyurdu.

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 (On altı ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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