Ticarete 200 milyar dolarlık katkı

Küresel ticarette çok büyük bir rol oynayan denizyolu taşımacılığında liman ve terminal ağları kurma amacıyla birden fazla ülkede yatırım yaparak yük, yolcu, tekerlekli araç elleçleme faaliyetlerini yürüten KTO’ların dünyada ve Türkiye’de sektördeki etkinlikleri pandeminin de etkisiyle hızla artıyor.

STRATEJİK YATIRIM

Bir ülkenin rekabet gücünün artmasında ve yatırım cazibesinin gelişmesinde limanlar en kritik yatırım olduğunu belirten TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, “KTO’lar, Türk dış ticaretine ve ülkemizin rekabet gücüne büyük ivme kazandırıyor. Örneğin ülkemizdeki tüm limanların bir yılda elde ettikleri cironun hacmi yaklaşık 10 milyar dolarken, limanlarımız üzerinden gerçekleştirilen Türkiye dış ticaretinin ekonomik değeri 200 milyar dolardan fazla” dedi.

ELLEÇLEME HACMİ ARTTI

Günümüzde KTO’ların küresel konteyner elleçleme (yükleme ve boşaltma) hacminin neredeyse yüzde 80’den fazlasını elleçler duruma geldiğini belirten Aydın Erdemir, şunları söyledi: “Türkiye’de 2020’de elleçlenen 11.7 milyon TEU konteynerin 8.2 milyon TEU’su KTO ortaklı limanlar tarafından yapılırken, yüzde 100 yerli sahipli ve/veya ortaklı terminallerde ve limanlarda konteyner elleçleme miktarı ise sadece 2.6 milyon TEU olarak kaydedildi. Bu durum 2021 yılında da değişmiyor.”