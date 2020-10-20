Ticari işletmelere özel ‘Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası’

Pandemi nedeniyle öngörülemeyen kayıplar yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilançoları ani biçimde sarsıldı. COVID-19 salgınında zor günler yaşayan KOBİ’lerin yeni bir pandemide karşılaşabilecekleri kayıplara karşı güvende olmaları için Türkiye’de ilk kez sunulan “Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası” ürününü geliştiren Anadolu Sigorta, sigortalılara olası yeni bir pandemide 250 bin TL tazminat ödemesi ile finansal koruma sunuyor. Sigortalı işletmelere hasar incelemesi olmaksızın ödenecek tazminat için yalnızca iki koşul bulunuyor: ilk kez ortaya çıkacak bir salgın hastalık nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın etkilediği Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi bölgede “pandemi” veya “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu-UHSAD” ilan edilmesi ve bu salgın hastalık nedeniyle Türkiye’de 2 bin 500 can kaybı yaşanması.

Yeni bir pandemide KOBİ’lerin yanında olacağız

Olası yeni bir salgından özellikle etkilenmesi muhtemel turizm, AVM, ulaştırma, nakliyat ve üretim alanında faaliyet yürütenler başta olmak üzere ticari müşterilerine Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ile finansal koruma sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, Anadolu Sigorta’dan ticari yangın, inşaat, montaj, iş yeri, KOBİ paket veya akaryakıt paket sigorta poliçelerinden birine sahip olan ticari müşterilerinin Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası teminat kapsamına alınabileceğini belirtti. Türkiye’de ilk olarak geliştirdikleri bu yenilikçi ürünle olası yeni bir pandemide küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanında olacaklarını vurgulayan Levent Sönmez, “Pandemi sürecinde; özellikle ulaşım, turizm, taşımacılık gibi sektörler pandeminin yayılımını önlemek adına uygulamaya alınan kısıtlamalardan doğrudan olumsuz etkilendi. Tüketicilerin hareket alanının azalması sonucunda akaryakıt istasyonları, berber ve güzellik salonları, AVM’ler, otobüs firmaları, oteller, kafeler, restoranlar ve birçok esnaf dönemsel iş durmaları ve kar kayıpları ile karşılaştı. Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni bir pandemi nedeniyle oluşabilecek kayıplarını, hasar kontrolü yapılmaksızın parametrik tazminat ödemesi ile telafi ediyoruz” dedi.



