Monaco'nun Fransız orta sahası Tiemoue Bakayoko, takımını Amiens'i 3-0 yendiği maçta ufak bir kafa karışıklığı yaşadı.

2017-2017 yılları arasında 3 sene Monaco'da oynayan ve 14 numaralı formayı giyen Bakayoko, 2017 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

1 sezonluk Chelsea ve yine 1 sezonluk Milan maceralarının ardından 2 sene sonra tekrar Monaco'ya dönen Bakayoko, 14 numarayı Keita Balde'nin giymesi nedeniyle 6 numaralı formayı almıştı.

Amiens maçında dakikalar 81'i gösterirken oyuncu değişikliği için tabela kalktı ve tabelada 14 numara yandı. Bakayoko, Monaco'da geçirdiği 3 senelik alışkanlıkla taraftarı alkışlayarak kenara gelmeye başladı.





Bakayoko'yu tanıyalım

"Sen değil"

4. hakem, 6 numaralı Bakayoko'ya "Sen değil" işareti yapınca bir an afallayan Fransız orta sahanın jetonunun düşmesi çok sürmedi.

2 saniyelik kafa karışıklığının ardından durumun farkına varan Bakayoko, kahkahalar içinde dönerek olayı takım arkadaşlarına özetledi. Monaco'lu oyuncular da kahkahalarına engel olamadı.

Bakayoko'nun bu ufak ve sempatik kafa karışıklığı Monaco'nun resmi Twitter hesabından "Kariyerinizde 14 numarayı çok fazla taşıdığınızda" notuyla paylaştı.









"Böyle bir şeyi ancak o yapabilir"

Paylaşımın altına yorum yapan İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ise "Böyle bir şeyi ancak Baka yapabilirdi. Gülmeyi durduramıyorum. Seni seviyorum kanka" yazdı. Bakayoko ise bu yoruma gülücüklerle cevap verdi. Fabregas ve Bakayoko, 2017-2018 sezonunda Chelsea'de beraber oynamışlardı.