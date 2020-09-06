Tiftik keçisi nerede yetişir? KPSS sorusu ve cevabı

KPSS'nin ilk oturumu sona erdi. KPSS sınavının bitmesinin ardından adaylar cevapları aramaya başladı. Bu yıl genel kültür alanında sorulan en meraklandırıcı soru ise "Tiftik keçisi nerede yetişir?" oldu. Peki Ankara keçisi olarak da bilinen tiftik keçisi nedir, nerede yetişir? Sayıları ekonomik nedenlerden dolayı azalmakta olan tiftik keçileri, başta Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde ve Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştiriliyor. Tiftik keçisinin Orta Asya kökenli bir ırk olduğu kabul ediliyor.

Ufak cüsseli olan tiftik keçisinin rengi genellikle beyazdır. Siirt ve Mardin yörelerinde melezlemelerin de etkisiyle siyah, kahverengi ve gri renkli tiftik keçilerine rastlanır.

Boynuz genel bir ırk özelliğidir, fakat boynuzsuz teke ve keçilere de rastlanır.

Erkeklerin ağırlığı 35-55 kg, dişilerin 30-40 kg arasında değişiyor.

Tiftik verimleri dişilerde 3-4 kg, erkeklerde 4-6 kg’dır.

Tiftik keçileri genellikle sağılmazlar. Sağıldığında bir laktasyon döneminde oğlağın emdiği hariç 25-50 kg’a kadar süt verebilirler.

Koruma programına alındı

Tiftik keçilerinin döl verimleri düşüktür. Oğlaklama oranı yüzde 80, ikizlik oranı yüzde 1 kadardır. Geç gelişen bir ırktır. Geçmiş yıllarda Türkiye’den Güney Afrika ve ABD gibi ülkelere götürülerek, tiftik verimi ile diğer performans özellikleri ıslah yoluyla iyileştirilmiştir. Yetiştiriciliği dünyada yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye’de ise üretimi ekonomik olmadığı için azalırken, günümüzde gen kaynağını koruma programları devreye girmiştir.

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