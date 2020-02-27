CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde Meksika temsilcisi Tigres, rövanş maçında El Salvador takımı Alianza'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tigres, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybettiği eşleşmenin ikinci maçında ölüp ölüp dirildi.

Enner Valencia ve Gignac'ın iki golüyle 23 dakikada 3-0 öne geçen Tigres, 'turu garantiledim' derken 10 dakikada 2 gol yiyerek soyunma odasına 3-2'lik skorla girdi. Bu skor, deplasman golü kuralı nedeniyle Alianz'ı çeyrek finale çıkaracaktı.

Maçın sonuna kadar turu kovalayan ve bir türlü golü bulamayan Tigres'in imdadına kalecisi Nahuel Guzman yetişti.

90+4'te kullanılan frikikte rakip ceza alanına giden 1.93'lük Guzman, kafa golüyle takımını 4-2 öne geçirdi. Büyük sevinç yaşayan Tigresli oyuncular ve taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmanın tadını çıkardı.

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