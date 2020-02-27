Tigres'in kalecisi uzatmalarda gol atarak takımını çeyrek finale taşıdı
Meksika takımı Tigres, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Tigres'i çeyrek finale taşıyan golü ise 90+4'te kalecileri Nahuel Guzman attı.
27 Şubat 2020, Perşembe 12:02 Son Güncelleme:
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CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde Meksika temsilcisi Tigres, rövanş maçında El Salvador takımı Alianza'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Tigres, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybettiği eşleşmenin ikinci maçında ölüp ölüp dirildi.
Enner Valencia ve Gignac'ın iki golüyle 23 dakikada 3-0 öne geçen Tigres, 'turu garantiledim' derken 10 dakikada 2 gol yiyerek soyunma odasına 3-2'lik skorla girdi. Bu skor, deplasman golü kuralı nedeniyle Alianz'ı çeyrek finale çıkaracaktı.
Maçın sonuna kadar turu kovalayan ve bir türlü golü bulamayan Tigres'in imdadına kalecisi Nahuel Guzman yetişti.
https://twitter.com/TigresOficial/status/1232868489209294848
90+4'te kullanılan frikikte rakip ceza alanına giden 1.93'lük Guzman, kafa golüyle takımını 4-2 öne geçirdi. Büyük sevinç yaşayan Tigresli oyuncular ve taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmanın tadını çıkardı.
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