Tıkalı bronşlar 'balon' ile açılıyor (Ameliyatla KOAH tedavisi)

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Yalçın Karakoca anlattı: Kronik bronşit nedir? En önemli sebebi sigara mı? Hava yollarının kronik, ilerleyici ve tıkayıcı bir hastalığıdır. KOAH’ın çoğu kronik bronşit hastalığıdır. Bu hastalarda bronş tıkanıklığı had safhadadır. Kronik bronşitte küçük bronşlarda balgam üreten goblet (kadeh) hücrelerinde ileri derecede çoğalma, bronşun iç tabakasında kalınlaşma ve aşırı miktarda balgam oluşumu söz konusudur.

Rezektör balon bronkoplasti nedir? Benim geliştirdiğim bir yöntem. Sigara içenlerde görülen kronik bronşitte bronşlar (akciğerdeki hava yolları) goblet hücre tabakasıyla tıkanır. ‘Rezektör Balon Bronkoplasti’ yönteminde bu hücreler dışı örgü kaplı bir balonla kazınarak ortadan kaldırılır. Bu işlem yine benim geliştirdiğim ve patentini aldığım elektronik bir pompa vasıtasıyla gerçekleştirilir. Böylece bronş kanalları genişler, balgam üretimi engellenir. Bu yöntemi akciğer kanseri hastalarının tedavisi esnasında keşfettim ve sonra geliştirdim.









Kimler başvuruyor?









Bu tedaviye 2010’da başladım. Önceleri yalnızca yoğun bakım tedavisi gören, başka hiçbir şansı kalmamış hastalarda uyguluyordum. Tedavi sonuçlarını dünyanın tek bronkoloji dergisinde yayınladıktan sonra ilaç tedavisiyle düzelme görülmeyen ağır kronik bronşitli KOAH hastalarına da uygulamaya başladım.









Kaç kişiye uyguladınız?









Bronkoloji dergisinde sonuçlar yayınlandıktan sonra özellikle yurt dışından hasta başvuruları arttı, tedavi yöntemini öğrenmek isteyen çok sayıda yabancı meslektaşımız oldu. Şimdiye kadar 200’den fazla hastaya uyguladım. Başarı oranı yüzde 95’lerin üzerinde. Fakat ağır sistemik hastalıklar ve akciğerlerde amfizemin ağırlığı sonuçları olumsuz etkileyebiliyor.

UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK ALARMDIR

KOAH’ın en önemli belirtileri şunlar: 2 yıl üst üste tekrarlayan ve 3 aydan uzun devam eden öksürük, balgam, ilerleyen nefes darlığı, eforla çabuk yorulma. Genellikle grip sonrasında sık bronşit ataklarıyla kendini gösterir. Ancak hastaların çoğu şikayetlerini sigara içimine bağlar. Belirtilerini fazla önemsemez ve doktora ileri safhada başvurur. Yaşam kalitesi bozulur ve yaşam süresi kısalır.

TEDAVİ İÇİN GEÇ KALMAYIN

Erken tanı hayat kurtarır sözü sadece kanserler için değil bütün hastalıklar için geçerli. Özellikle KOAH ile akciğer kanseri çoğu hastada yan yana gider. Bu nedenle erken tanı daha da önemli. Sigara içimine devam edilirse bronş daralması solunum yetmezliğiyle sonuçlanabilir. KOAH en fazla ölüme yol açan hastalıklardan biridir. Bu nedenle KOAH’ta geç kalınmamalı, tüm sigara içenler belirtiler görüldüğünde doktora başvurmalı.









İŞLEMİN 7 AŞAMASI









1-

Uzun yıllar sigara kullanan KOAH’lı hastalar anestezi ve kardiyoloji bölümlerinde Bronkoskopi (ağız veya burundan





sokulan ışıklı bir hortum) öncesi uygunluk açısından değerlendirilir.









2 -

Genel anestezi altında, ucunda bir kamera olan bronkoskopi ile soluk borusuna sokulan tüpün içinden geçilir. Ardından bronş ağacında kanser öncesi anormal hücreler aranır. Bulunan alandan biyopsi örneği alınır.









3-

Kronik bronşit açısından değerlendirme 6 yapılır. Bronşlarda kalınlaşma, goblet hücre çoğalması ve balgam tıkaçları incelenir. 5 mm’lik bronştan biyopsi alınır.









4-

‘Balon yöntemi’ ile bronşlardaki goblet hücre tabakasında kazıma işlemi yapılır. Bu uygulama yaklaşık 1 dakikada biter. Uygulama sonunda aynı yerden tekrar biyopsi alınır.









5-

Tanısal bronkoskopi işleminde bronşlarda daralmanın düzeyi ve miktarı tespit edilir.









6-

Birkaç gün sonra operasyon yapılır. Yaklaşık 1 saat sürer. Bu sürede akciğerin tüm bronşları goblet hücre tabakası normal düzeye gelene kadar devam edilir.









7-

Birkaç hafta içinde aynı operasyon diğer akciğere de uygulanır.









YARIN: Kanser öncesi oluşumlar da temizlenebilir

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