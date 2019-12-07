Lavabonuz tıkandığında kendinizi çaresiz hissedip eve tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak çok güzel yöntemler var. Lavabonuz tıkandığında kendiniz uygulayacağınız bu yöntemlerle hemen lavabo açılacak. Tıkalı lavabo nasıl açılır merak ediyorsanız ve tıkalı lavabo açmanın yöntemlerini arıyorsanız haberimize bir bakın.

Tıkalı lavabo nasıl açılır? Tıkalı lavaboyu açmanın yöntemleri

⦁ Pompa kullanarak açmak genellikle oldukça etkili bir yöntemdir. Ortalama 8 - 10 defa kuvvetli bir şekilde pompa uygulamak işe yarayacaktır.

⦁ Karbonat ve sirke uygulaması da oldukça etkili bir yöntemdir. Lavabonun deliğini kapatacak şekilde 1 su bardağı karbonat dökün. Üzerine 1 su bardağı beyaz sirke veya üzüm/elma sirkesi dökün. Karbonat ve sirke asidik reaksiyon oluşturacaktır. Elinize eldiven takıp süzgecin tıpasını kapatın ve 30 dakika bekleyin. Daha sonra tıpayı çıkarın ve 1 litre kaynar su dökün, lavaboyu pompalayın.

⦁ Karbonat ve tuz uygulaması da lavabo açma konusunda size yardımcı olacak yöntemlerinden bir tanesidir. Lavabonun deliğinden 1 su bardağı karbonat ve ardından yarım su bardağı ince tuz dökün. Birkaç saat bekletin. Daha sonra üzerine 2 su bardağı kaynar su döküp pompalayın.

⦁ Elbise askısı veya spiral tel kullanarak lavabonuzu açabilirsiniz. Tornavida yardımıyla süzgecin vidasını gevşetip çıkartın. Daha sonra elbise askısı veya spiral tel ile giderdeki pislikleri ucuyla çıkartmayı deneyin.

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