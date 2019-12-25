Tıkanan tuvalet nasıl açılır? Tıkalı tuvaleti açma yöntemleri
Tuvaletin tıkanması çoğu insanın sıklıkla karşılaştığı oldukça can sıkıcı bir durum. Kimyasal yöntemlerle tuvalet açmanın yöntemleri olduğu gibi doğal yollarla tıkalı tuvalet açma yöntemleri de vardır. Eğer "tıkalı tuvalet nasıl açılır, tıkalı tuvaleti açmanın yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.
Tuvaletiniz tıkandığında kendinizi çaresiz hissedip eve tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak çok güzel yöntemler var. Tuvaletiniz tıkandığında kendiniz uygulayacağınız bu yöntemlerle hemen tuvalet açılacak. Tıkalı tuvalet nasıl açılır merak ediyorsanız ve tıkalı tuvalet açmanın yöntemlerini arıyorsanız haberimize bir bakın.
Tıkanan tuvalet nasıl açılır? Tıkalı tuvaleti açma yöntemleri
- En bilindik yöntemlerden bir tanesi tuvalet pompasıdır. İçerisinde su olan tuvaleti pompayla pompalayarak açabilirsiniz.
- İnce bir telden yardım alarak tıkalı tuvaletinizi açmayı deneyebilirsiniz. Muhtemelen işe yarayacaktır.
- Doğal yöntemlerle tıkalı tuvaleti açmak istiyorsanız 1 çay bardağı karbonat, 1 su bardağı sirke ve sıcak suyu klozetin içine dökün. Ortalama 2 - 3 saat bekletin.
- En son yöntem olarak marketlerde satılan tuvalet açıcı kimyasallar bulunmaktadır. Bunları kullanabilirsiniz.
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