Tıkanmış tuvaleti açan ilginç yöntem

Tuvalet tıkanması durumu tuvaletlerde en çok karşılaşılan sıkıntılı durumlardan bir tanesidir. Su tesisatçısı değilseniz veya ne yapacağınızı bilmiyorsanız, tuvaleti açmakta zorlanacaksınız demektir.

İşte tuvaletinizin tıkanması halinde anında açmanızı sağlayacak o ilginç yöntem:

1.ADIM: Havluyu görüldüğü gibi yerleştirin.

2. ADIM: Yarım su bardağı bulaşık deterjanını klozete dökün. Sonra da yarım kova ılık suyu dökün. 20 dakika bekleyin.

3. ADIM: Tekrardan yarım kova ılık suyu dökün. Tekrardan

4.ADIM:Tuvaletinizde en küçük bir tıkanıklık kalmayacaktır.







