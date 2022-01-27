Pratik Bilgiler Tıkanmış tuvaleti açan ilginç yöntem

Tıkanmış tuvaleti açan ilginç yöntem

Pratik Bilgiler

Tıkanmış tuvaleti açan ilginç yöntem

Tıkalı tuvaletler hepimizin muhakkak başına gelmiş sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Evinizde meydana gelen bu sinir bozucu durumdan artık korkmanıza gerek yok. Size vereceğimiz pratik ve ilginç yöntemle tuvalet pompası olmadan tıkanmış tuvaletten kurtulabileceksiniz.

27 Ocak 2022, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
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Tuvalet tıkanması durumu tuvaletlerde en çok karşılaşılan sıkıntılı durumlardan bir tanesidir. Su tesisatçısı değilseniz veya ne yapacağınızı bilmiyorsanız, tuvaleti açmakta zorlanacaksınız demektir.

İşte tuvaletinizin tıkanması halinde anında açmanızı sağlayacak o ilginç yöntem:

  •  1.ADIM: Havluyu görüldüğü gibi yerleştirin.
  • 2. ADIM: Yarım su bardağı bulaşık deterjanını klozete dökün. Sonra da yarım kova ılık suyu dökün. 20 dakika bekleyin.
  • 3. ADIM: Tekrardan yarım kova ılık suyu dökün. Tekrardan
  • 4.ADIM:Tuvaletinizde en küçük bir tıkanıklık kalmayacaktır.


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Yasemin Candemir
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