Tıklanma uğruna salamları klozet kapağına dizdi, işten kovuldu

Subway'in bir çalışanı, internette tıklanma uğruna mutfakta yaptıkları için kovuldu.

Çalışanın 'JumanneWay' takma ismiyle sandviçlerin üzerine bastığı, yere ekmek fırlattığı ve klozet kapağına sandviç malzemeleri dizdiği görüntüleri internette büyük ilgi topladı.

Çalışan, ilk olarak Reddit platformunda fark edildi ve paylaştığı video, izleyicileri öfkelendirdi.

Söz konusu video, çalışanın ilk vukuatı değil. Sonrasında klozet kapağına sandviç mazemeleri koyduğu bir fotoğraf paylaştı.

Newsweek'te yer alan habere göre çalışan, videolarının internette yayılmasının ardından işten kovuldu.

Şirketten bir sözcü, "Subway ve restoran zincirimiz, sağlık ve gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve bu alanlarda katı politikalarımızı ihlal eden hiçbir davranışa göz yummuyor" dedi.

Sözcü, "Subway restoranları bireysel olarak sahiplenilerek işletiliyor olsa da, bu yerin sahibinin çalışanın eylemlerini öğrendikten sonra derhal işine son verildiğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.