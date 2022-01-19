Bilim & Teknoloji TikTak elektrikli araba kiralama hizmetini kullanıma sundu

TikTak elektrikli araba kiralama hizmetini kullanıma sundu

Bilim & Teknoloji

TikTak elektrikli araba kiralama hizmetini kullanıma sundu

TikTak, yeni hizmeti Tiktak City ile belirlenen İspark noktalarından kullanıcılarına elektrikli araba kiralama hizmeti vermeye başladı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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TikTak, 30 farklı model ve 3 bini aşkın arabasıyla serbest dolaşım modeliyle hizmet veriyor. İstanbullular, Avrupa ve Asya kıtasındaki belirli İspark istasyonlarında yer alacak TikTak City arabalarını kiralayarak, istedikleri yere gidip, işlerini tamamladıktan sonra diledikleri bir TikTak City İspark noktasına arabayı bırakabilecekler.

TikTak City’de kullanılan dakika üzerinden kira ücreti ödeniyor. Her kiralama başı 200 kilometre ücretsiz kullanım hakkına sahip olunuyor. Elektrikli Renault Zoe’lerin yer alacağı TikTak City’de arabaların dakikası 1,59 TL’den kiralanabilecek.

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