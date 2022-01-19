TikTak elektrikli araba kiralama hizmetini kullanıma sundu

TikTak, 30 farklı model ve 3 bini aşkın arabasıyla serbest dolaşım modeliyle hizmet veriyor. İstanbullular, Avrupa ve Asya kıtasındaki belirli İspark istasyonlarında yer alacak TikTak City arabalarını kiralayarak, istedikleri yere gidip, işlerini tamamladıktan sonra diledikleri bir TikTak City İspark noktasına arabayı bırakabilecekler.

TikTak City’de kullanılan dakika üzerinden kira ücreti ödeniyor. Her kiralama başı 200 kilometre ücretsiz kullanım hakkına sahip olunuyor. Elektrikli Renault Zoe’lerin yer alacağı TikTak City’de arabaların dakikası 1,59 TL’den kiralanabilecek.