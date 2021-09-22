TikTok, 14 yaşından küçüklere zaman sınırı getirdi

Çin hükümetinin almış olduğu yeni karar ile 14 yaş ve altı çocuklar artık cuma günü, hafta sonları ve resmi tatillerde 20.00 ile 21.00 arasında haftada üç saat ile oyun oynayabilecekler. Daha önceden günde 90 dakika olan çocukların oyun süresi yen, kural ile ciddi bir düşüş yaşamıştı. Çin’den şimdi ise çocuklar için yeni bir kısıtlama kararı geldi. Çin hükümet yetkilileri, çocukların TikTok’un Çin versiyonu Douyin uygulamasını günde sadece 40 dakika kullanabilecekler.

Çin hükümetinin vermiş olduğu yeni karar ile gerçek isim ve yaş bilgilerini giren 14 yaş ve altı çocuklar için geçerli olacak. Yetkililer ayrıca ByteDance’ın sahibi olduğu Duoyin uygulaması için ebeveynleri de uyardı. Ebeveynlerden çocukların gerçek bilgilerini uygulamaya girmeleri önerildi.

Alınan yeni karar ile ayrıca, yaş bilgilerini giren çocuklar Douyin uygulamasının ‘gençlik moduna’ erişim sağlayabilecek. ByteDance hükümetin almış olduğu kararın ardından, uygulamaya bilim, sanat tarihi, tarih ve daha fazlası gibi eğitici içerikler ekledi.

ByteDance da ayrıca yeni bir uygulama tanıttı. Xiao Qu Xing (Little Fun Star), ismiyle anılan yeni uygulamada ise yalnızca eğitim içerikleri sunuluyor. Sınırlı konu metaryalleri ve 40 dakika süre sınırı olan uygulamada kullanıcılar videoları beğenebiliyor ancak yükleme ve paylaşma işlemleri yapamıyor. TikTok tarzı kısa video uygulamasının son kısıtlamaların ardından hızlı bir şekilde tanıtılması da çocukların belli bir yöne doğru itilmesi anlamına geliyor. Aktarılan bilgilere göre, Douyin kullanıcılarının sadece yüzde 0,34’ü 12 yaşın altında ve yüzde 4,18’i 13-19 yaşlarında.

Şirket yeni kurallar için yaptığı açıklamada ise, “Küçük koruma önlemleri başlatan ilk kısa video platformu olarak, kusurların olacağını derinden anlıyoruz.” dedi.