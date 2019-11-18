TikTok 1,5 milyar indirilmeye ulaştı

SensorTower tarafından yayınlanan yeni verilere göre TikTok, Google Play Store ve App Store üzerinde toplam 1,5 milyar indirilme sayısına ulaştı. ByteDance şirketine bağlı olan uygulamanın en çok kullanıldığı ülkeler sırasıyla Hindistan, Amerika ve Türkiye.

Rapora göre TikTok, bu yıl 614 milyon kez indirildi. Bu indirme sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında daha fazla. Henüz yılın bitmesine bir buçuk ay kaldığını düşünürsek, bu sayının da artacağını öngörebiliriz.

Kısa videoların paylaşıldığı uygulamada videolar 15 saniyelik olarak yükleniyor. İsterseniz özel etiket filtreleri, çıkartmalar ya da etiketleri, istenilen müziği ya da sesi videoya ekleyebiliyorsunuz.

Ekstra olarak video kesme, birleştirme gibi seçenekler de sunan uygulama; yüklenen videonun Instagram, Youtube gibi kanallarda da paylaşım yapılmasına olanak tanıyor.