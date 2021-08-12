TikTok, 2020'de en çok indirilen uygulama oldu
ABD merkezli dijital analiz şirketi App Annie'nin verilerine göre TikTok 2020 yılında Facebook Messenger'ı geride bırakarak en çok indirilen uygulama oldu.
12 Ağustos 2021, Perşembe 07:45 Son Güncelleme:
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TikTok aynı zamanda sıralamada ilk beşte yer alan ve Facebook'un sahip olmadığı tek uygulama.
WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve Facebook listede ilk sıralarda yer alan diğer uygulamalar.
2018 yılından beri Facebook'un sahip olduğu uygulamalar en çok indirilen uygulamalar sıralamasının üstlerinde yer alıyor.
Çin merkezli ByteDance şirketinin sahip olduğu TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi haline geldikten sonra dünya çapında daha da popüler olmuştu.
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