TikTok aynı zamanda sıralamada ilk beşte yer alan ve Facebook'un sahip olmadığı tek uygulama.

WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve Facebook listede ilk sıralarda yer alan diğer uygulamalar.

2018 yılından beri Facebook'un sahip olduğu uygulamalar en çok indirilen uygulamalar sıralamasının üstlerinde yer alıyor.

Çin merkezli ByteDance şirketinin sahip olduğu TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi haline geldikten sonra dünya çapında daha da popüler olmuştu.