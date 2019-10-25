TikTok artık okullarda ders amaçlı kullanılıyor

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Büyükleri ve gençleri yakınlaştırıyor

New York Times'taki bir habere göre, ABD'deki liselerde TikTok o kadar yayıldı ki müfredata dahil edilip okulda kulüpler oluşturuldu. 12-20 yaş arasındaki Z kuşağında müthiş yaygın olan uygulama, okullarda da yayılmaya başladığından beri yetişkinlerle Z kuşağının arasındaki uçurumu kapatıyor.





Öğretmenler ve veliler, TikTok kulüplerinin bir eğitim ve eğlence aracı olarak kullanılmasını destekliyor. Öğrencileri TikTok'tan uzaklaştırmaktansa danışmanlar ve profesyonel gözetiminde 'en iyi TikTok videosu' gibi yarışmalar düzenleniyor.





Bu da çocukların okuldan soğumamasını, çalışma alanlarına severek gelmelerini ve çalışmak için daha fazla moral depolamalarını sağlıyor.









Ders amacıyla kullanılıyor

Örneğin California, San Jose'deki bir lise öğretmeni, öğrencilerine Newton Yasası hakkında TikTok çekmelerini ve en iyi olanlarına ekstra not vereceğini söyledi. Öğrenciler hem dersle ilgili bir etkinlik yaparak eğlendi hem de dersi pekiştirerek öğrendiler.





Bir diğer örnek ise Florida'daki West Orange Lisesi Müdürü'nden. Müdür Gordon, New York Times'a verdiği demeçte "Öğrencileri ilgilendikleri şeylere yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Diğer sosyal mecralarda kusurlarınızı saklıyorsunuz. Fakat burada olduğunuz gibi olabiliyorsunuz" dedi.





West Orange Lisesi'nde dikkat çeken bir diğe detaysa okuldaki bir öğretmenin aynı zamanda 'Tiktok kulübü danışmanı' olması.









Şüpheler de var

Tüm bu olumlu yanlarına ve yaratıcı öğrenime destek olmasına rağmen TikTok'un okullara girmesi bazı kişilere göre hala şüpheli.





Örneğin sanal zorbalık, okullardaki gençler arasında hala bir sorun. TikTok veya benzeri uygulamalar kontrollü kullanılmazsa, 'ilgi çekme merakı' yine çocuklar ve gençler için zararlı olabilir.