TikTok, Avustralya’da koronavirüs ile ilgili yanlış bilgi içeren yüzlerce videoyu yayından kaldırdı.

Geçtiğimiz şubat ayında Facebook başta olmak üzere Twitter, Google, Microsoft, Redbubble, Apple ve TikTok gibi şirketler çevrim içi olarak yayılan yanlış bilgilerin karşısında yer alarak bir karara imza attı. Bu protokole göre çevrim içi olarak özellikle yayılan yanlış bilgilerin bulunduğu içerikler söz konusu platformlardan kaldırılacak.

Bu kararın üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından yayımlanan raporlarda, TikTok‘un yanlış bilgilendirme politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle Ekim 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında Avustralya’da koronavirüs ile ilgili yanlış bilgi verdiğini tespit edilen 651 videoyu kaldırdığı ortaya çıktı. Öte yandan, yanlış tıbbi bilgi yayımladığı için 222 video daha kaldırıldığı açıklandı.

Twitter geçen yılın temmuz ve aralık ayları arasında, 1 milyon hesabın askıya alındığını duyurdu. Küresel olarak 3,5 milyon hesabın kuralları ihlal ettiği belirtildi ve bu hesaplar hakkında da inceleme başlatıldı.