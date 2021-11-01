TikTok, bahşiş verme özelliğini hayata geçiriyor

Şu anda test aşamasındaki Bahşişler özelliği, ödemelerden hiçbir kesinti yapmadan doğrudan içerik oluşturuculara sunuyor. Üstelik gayet basit bir kullanım arayüzü var. Yalnızca profil simgesine tıklayıp Bahşişler düğmesi üzerinden işlem tamamlanabiliyor.

Konuyla alakalı olarak açıklama yapan bir şirket sözcüsü, TikTok deneyimini zenginleştirmenin yollarını aradıklarını özellikle belirtiyor.

Şu an için özelliğin tam anlamıyla entegre edileceği belli değil. Fakat ilk etapta 100 bin takipçiye sahip hesaplara sunulacağı ifade ediliyor.