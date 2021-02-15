Türkiye TikTok canlı yayınında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli tutuklandı

TikTok canlı yayınında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli tutuklandı

Türkiye

TikTok canlı yayınında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli S.B, silahla tehdit suçundan tutuklandı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 00:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta yaptığı canlı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden "Merlin Samirşah" rumuzlu şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.B.'nin" silahla tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.


AA

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