Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşınaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Olayın ardından öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte polis, öğretmenin hastaneye sevk edildikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.

Yaşananları kayda alan öğrencilerin cep telefonların el konulsa bu görüntülerin Facebook ve Instagram'da paylaşıldığı söyleniyor.

Öte yandan okul yönetimi de saldırıyla alakalı inceleme başlattığını duyurdu.

TikTok platformunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, bu içeriklerin trend olmadığı ve kaldırılacağı vurgulandı.