ABD Oregon eyaletindeki Portland kentinde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk TikTok akımı denerken hastanelik oldu. Aynaya alkol dökerek yazı yazma challenge olarak bilinen bu akımı deneyen Destini Crane bir kaza sonrası kendisini yaktı.

13 Mayıs'ta gerçekleşen olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Destini'nin tedavisinin hala sürdüğü açıklandı. Doktorlar genç kızın üçüncü derece yanıklara maruz kaldığını ve konunu hareket ettirme kabiliyetini kaybettiği açıklandı.

ABC News'a konuşan anne Kimberly Crane olayın nasıl medyana geldiğini şu sözlerle anlattı: "Oturma odasında annemle konuşuyordum ve kızımın adımı bağırdığını duydum. Hemen gidip banyo kapısını açtım ve her şey yanıyordu. Destini yanıyordu. Banyodaki şeyler yanıyordu."

Bu kaza sonrası Destini'nin 3 ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.