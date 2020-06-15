TikTok çocuklu aileler için özellikler geliştiriyor

Bu içerik; TikTok’un çocuklu aileler için geliştirdiği özellikleri keşfettirme amacı taşıyor.

Giderek küreselleşen dünyaya bilinçli bir vatandaş kazandırmak, yani çocuğunuzun sosyal medyadan alacağı kaliteyi arttırmak biraz da siz ailelerin elinde.

Yaratıcı uygulamalarla daha keyifli

Yaşadığımız çağ, yaratıcılığın, bağdaştırıcı düşünmenin yani sağ beynin merkezde olduğu bir çağ. Kısacası bu dönemde daha fazla yaratıcı düşünmemiz, soyut anlatımlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Çocuklarıyla birlikte platformların yaratıcı uygulamalarını kullanan ünlüler bu konuda en güzel örneği oluşturuyor. Yaratıcı uygulamalarla desteklenen paylaşımlar bazen bir senfoniyi, bir şarkıyı ya da bir tiyatro oyununu sahnelemeyi de içerebiliyor.

Kaliteli zaman için kontrol gerek

Çocuklu ailelerin, çocuklarının sosyal medyada kaliteli ve rahat bir zaman geçirebilmelerini sağlamaları için onların sosyal medya kullanımını kontrol etmeleri gerekiyor. Çocuk yaşta sosyal medya kullanımının giderek arttığı bu süreçte; kısa video uygulaması TikTok ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımlarına yönelik zaman yönetimi yapma imkânı veren özellikler sunuyor.

Çevrimiçi güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını arttırarak Aile Eşleşmesi Modu özelliğini sunan TikTok, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlayarak bireysel kullanımlara yönelik farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bu özelliğe dikkat çekmek amacıyla #İştebenimailem etiketiyle başlatılan kampanya ses getirdi ve 293 milyon görüntülenmeye ulaştı.