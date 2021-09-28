Nielsen’in Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de gerçekleştirdiği otantisite çalışmasına göre; katılımcılar TikTok’u daha özgün ve gerçekçi buluyor. Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 75’i TikTok’u ‘cesaret’, yüzde 76’sı da ‘özgürlük’ kavramlarıyla ilişkilendiriyor ve TikTok’u düşünce ve duyguların yargılanma korkusu olmadan, açıkça ifade edilebildiği platform olarak nitelendiriyor. Araştırmada yer alan diğer sonuçlara göre; TikTok kullanıcılarının yüzde 59’u uygulamadan hiç sıkılmıyor, yüzde 76’sı kıskançlık duymuyor ve yüzde 67’si de içerikleri gezerken hiç gerginlik hissetmiyor.

Kullanıcı katılımını teşvik eden kampanyalar, TikTok stiliyle oluşturulan, akış sayfasında gösterilen reklamlar ve SparkAds gibi yerel reklamcılık biçimleri; platformu markalar için modern bir pazarlama mecrası haline getiriyor. Bu bağlamda TikTok Creator Marketplace, markaların kendilerine uygun içerik üreticilerini bulmalarına ve bu konuda derin analizler yapmasına olanak sağlayacak.