Trump'ın Çin'e karşı ticaret savaşı kapsamında ABD'li kişi ve kuruluşların TikTok ile işlem yapmasını yasaklayan kararnamelerine Çin menşeli uygulama şirketi seyirci kalmadı.

Kararnameye karşı TikTok, 'yaklaşık bir yıldır ABD yönetimiyle muhatap olmaya ve ulusal güvenlik endişelerini gidermeye yönelik çözümler sunmaya çalıştığını, ama yasalara uygun eşit muamele görmediğini ve Washington'ın olguları dikkate almadığını' belirtti.

Açıklamada "Hukukun üstünlüğünün devre dışı bırakılmamasını ve şirketimiz ile kullanıcılarımızın adil muamele görmesini garanti altına almak için kararnameye yargı yoluyla meydan okumaktan başka yol yok" denildi.

TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketi de ayrı bir açıklama yayımlayarak Trump yönetimine karşı 24 Ağustos pazartesi günü resmen dava başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Trump, 14 Ağustos'ta yayımladığı kararnameyle ByteDance'e TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini devretmesi için 90 günlük mühlet koymuştu.

ByteDance, TikTok'un ABD kolunun satışı için Microsoft ve Oracle gbi ABD merkezli teknoloji devleriyle görüşmeler yürütürken şirketin ABD'li yatırımcılarının da getirilen tekliflere dahil olabileceği söyleniyor.

'Ulusal güvenliğe tehdit' iddiası

TikTok'un eğlenceli video paylaşımlarıyla özellikle ergenler arasında popüler olmasına karşın, ABD'li yetkililer 'kullanıcı bilgilerinin Çin hükümetinin eline geçebileceğine' dair açıklamalar yapıyor.

Trump hemen hemen Çin menşeili her şey gibi TikTok'u da 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak niteliyor.

TikTok ise Pekin talep etse bile Amerikalıların verilerini vermeyi reddedeceği karşılığını veriyor.

Uzmanlar iddiayı inandırıcı bulmuyor

Siber güvenlik uzmanları, Amerikalıların verilerinin yanlış ellere düşmesinin kağıt üzerinde bir risk olduğunu, ama bugüne değin gerçekleştiğine dair bir kanıt bulunmadığını, benzeri verileri ABD'li şirketlerin de topladığı, bu şirketlerle ilgili casusluk yapılmasının veri çalmak için yeterli olacağını söylüyor.