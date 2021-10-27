Dünya TikTok fenomeni boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

TikTok fenomeni boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Dünya

TikTok fenomeni boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

TikTok fenomeni JinnKid adıyla bilinen Ali Abulaban, 5 yaşındaki kızının tabletine dinleme cihazı yerleştirdi. Boşanma aşamasındaki eşinin başka bir erkekle konuştuğunu duyunca evine baskın yaptı. Eşini öldüren Abulaban idam cezası alabilir.

27 Ekim 2021, Çarşamba 07:37 Son Güncelleme:
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JinnKid adıyla açtığı TikTok hesabında 940 bin takipçisi olan Ali Abulaban (29), 5 yaşındaki kızının tabletine dinleme cihazı yerleştirdi. Böylece boşanma aşamasındaki eşi Ana Abulaban’ı (28) dinleyebilecekti. Dinleme cihazı sayesinde Ana Abulaban’ın bir erkekle konuştuğunu duyunca kadının ABD California’daki evine baskın yaptı. Ana Abulaban ve yanındaki Rayburn Cadenas Barron’u (29) öldüren fenomen, idam cezası alabilir

Ali-Ana Abulaban çifti 18 Ekim’de ayrılmıştı.

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