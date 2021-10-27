TikTok fenomeni boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

JinnKid adıyla açtığı TikTok hesabında 940 bin takipçisi olan Ali Abulaban (29), 5 yaşındaki kızının tabletine dinleme cihazı yerleştirdi. Böylece boşanma aşamasındaki eşi Ana Abulaban’ı (28) dinleyebilecekti. Dinleme cihazı sayesinde Ana Abulaban’ın bir erkekle konuştuğunu duyunca kadının ABD California’daki evine baskın yaptı. Ana Abulaban ve yanındaki Rayburn Cadenas Barron’u (29) öldüren fenomen, idam cezası alabilir

Ali-Ana Abulaban çifti 18 Ekim’de ayrılmıştı.