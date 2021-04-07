TikTok fenomeni Mehmet Enlioğlu sokak hayvanlarını unutmadı
Youtube video içerikleri, Facebook, Instagram ve TikTok uygulamalarıyla bilinen Mehmet Enlioğlu sokak hayvanlarını da unutmadı.
07 Nisan 2021, Çarşamba 22:27 Son Güncelleme:
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müşterilerini sarı koltuğa oturtarak, helyum gazı videoları çekerek sosyal medyada dikkat çeken Mehmet Enlioğlu, sokak hayvanlarını da unutmadı. Enlioğlu, kurduğu e-ticaret merkezinin gelirinin belli bir bölümünü sokak hayvanlarına bağışladığını açıkladı.
Tiktok paylaşımlarıyla rekor izlenme ve beğeni toplayan Enlioğlu, 2021 yılında kendi sinema filmini çekeceğini belirtti.