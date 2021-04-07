Yaşam TikTok fenomeni Mehmet Enlioğlu sokak hayvanlarını unutmadı

TikTok fenomeni Mehmet Enlioğlu sokak hayvanlarını unutmadı

Yaşam

TikTok fenomeni Mehmet Enlioğlu sokak hayvanlarını unutmadı

Youtube video içerikleri, Facebook, Instagram ve TikTok uygulamalarıyla bilinen Mehmet Enlioğlu sokak hayvanlarını da unutmadı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 22:27 Son Güncelleme:
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müşterilerini sarı koltuğa oturtarak, helyum gazı videoları çekerek sosyal medyada dikkat çeken Mehmet Enlioğlu, sokak hayvanlarını da unutmadı. Enlioğlu, kurduğu e-ticaret merkezinin gelirinin belli bir bölümünü sokak hayvanlarına bağışladığını açıkladı.

Tiktok paylaşımlarıyla rekor izlenme ve beğeni toplayan Enlioğlu, 2021 yılında kendi sinema filmini çekeceğini belirtti.

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