TikTok fenomeni üvey babası tarafından öldürüldü

Belçika'nın Liege kentindeki Jupille semtinde annesini korumaya çalışan ünlü TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üvey babanın, genç fenomenin annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.

22 yaşındaki fenomeni öldüren kişinin adının Pietro R. olduğu öğrenildi. Luca'ya sağlık yardımı geç gelirken üvey babası da kaçtı.

Daha önce de şiddet eylemleri bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.

Luca son dönemde TikTok'ta popüler olmuş ve 1.6 milyon takipçiye ulaşmıştı.