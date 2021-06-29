TikTok fenomeni yapılmaya çalışılan aslan kurtarıldı

Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh’deki lüks bir villada pençeleri sökülmüş halde videoları TikTok'ta yayımlanan aslan kurtarıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, 18 aylık ve 70 kilo ağırlığındaki aslanın Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiğini açıkladı.

"Kamboçyalı yetkililer, nisan ayı sonlarında, aslanı TikTok'ta gördüğümüzden bu yana konuyu araştırmaya başladı" diyen Pheaktra, insanların nadir bulunan vahşi hayvanları evcil hayvan olarak yetiştirme hakkına sahip olmadıklarını vurguladı.

Aslanın kurtarma operasyonuna yardım eden ve bir hayvan kurtarma kuruluşu olan Wildlife Alliance'tan yapılan açıklamada, villanın şartları 'vahşi bir hayvan için uygun olmadığını' belirtilirken, aslanın pençeleri ile köpek dişlerinin söküldüğünün, bunun da hayvanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünün altını çizildi.

Aslanı ithal eden kişi, bir yolunda üzerinde yakınında bir köpek oynarken aslanın oturmuş halde çekilen bir görüntüsünü paylaşmıştı. Başka bir videoda ise genç aslan üzerine hortumla su püskürtülürken görülüyordu.

Çevre Bakanlığı hayvanın Phnom Tamao vahşi yaşam kurtarma merkezine taşınması için bir sandık hazırlanırken, aslan ile yanında küçük bir köpeğin olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Kurtarma operasyonu, bir Twitter kullanıcısının Phnom Penh'in lüks Boeung Keng Kang semtindeki bir bahçede dolaşan hayvanın havadan çekilmiş bir görüntüsünü yayınlamasından bir gün sonra geldi.