TikTok fenomenin feci sonu! Lüks aracıyla kaza yaparak can verdi

Otoyolda seyahat eden 18 yaşındaki Salazar'ın lüks aracı ağaçlara çarpıp takla attı. Patlayan araçtakilerin tümü yaşamını yitirdi.

TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gabriel Salazar, lüks aracıyla kaza yaptı. Meksikalı TikTok fenomeni, sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafedeki otoyolda seyahat ediyordu.

19 yaşındaki gencin kullandığı araç, ağaçlara çarpıp takla attı ve patladı. Alevlerin sardığı araçtaki Salazar ve üç kişi yaşamını yitirdi.

Amerikan medyası, lüks araçta hayatını kaybeden diğer üç kişinin kaçak göçmen olduğunu yazdı.