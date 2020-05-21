'İşte benim ailem' etiketiyle başlatılan kampanya, kullanıcılarını evlerinde ailece kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor ve platformun yeni tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliğine dair ipuçları sunuyor.

TikTok’u evlerine kabul eden aileler; uygulama üzerinden yaratıcılıklarını sergilerken, topluluk kuralları ve özellikleri de kullanarak çevrim içi güvenliği deneyimliyor. Bu deneyimin önemli olduğunu bilen TikTok’un kısa süre önce tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliği, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Aile Eşleştirme Modu, ebeveynin TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlıyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemeler yapmasını sağlıyor.

Kampanya şimdiye kadar 53 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.



