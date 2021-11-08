TikTok hayat kurtardı

ABD’nin Ohio eyaletinde bir sürücü, yolda bir araçtaki kız çocuğunun yaptığı el işaretini dikkate aldı. Çünkü bu, “Zorla tutuluyorum, şiddet görüyorum” anlamına gelen bir işaretti. Polise, aracı ihbar etti. Polis, aracın gittiği yöndeki bir otoyolu kapattı. İhbar doğru çıktı. Aracın sürücüsü James Brick (61), yanındaki 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmıştı. Ailesi, kayıp ilanı vermiş, her yerde onu arıyordu. Çocuk sapığı Brick, tutuklandı.

DİJİTAL İŞARET DİLİ

Kaçırılan kızın yaptığı işareti TikTok’tan öğrendiği anlaşıldı. Pandemide görüntülü konuşma yaygınlaşınca, aile içi şiddet gören kadınlar için bir işaret kampanyası başlatılmıştı. Yardım isteyen kişilerden kameraya el sallar gibi yapıp sonra ellerini hafifçe kapatmaları bekleniyor. TikTok’ta da bu işaret milyonlarca kez paylaşılmıştı. Hem kaçırılan kız hem de onu fark eden kişi, sosyal medyada yayılan bir işaret dilinden bu sayede haberdar olmuştu.