TikTok hayat kurtardı
Çocuk ve gençlere zararları nedeniyle sık sık eleştirilen TikTok bu kez kaçırılan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun kurtarılmasında rol oynadı.
08 Kasım 2021, Pazartesi 07:22 Son Güncelleme:
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ABD’nin Ohio eyaletinde bir sürücü, yolda bir araçtaki kız çocuğunun yaptığı el işaretini dikkate aldı. Çünkü bu, “Zorla tutuluyorum, şiddet görüyorum” anlamına gelen bir işaretti. Polise, aracı ihbar etti. Polis, aracın gittiği yöndeki bir otoyolu kapattı. İhbar doğru çıktı. Aracın sürücüsü James Brick (61), yanındaki 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmıştı. Ailesi, kayıp ilanı vermiş, her yerde onu arıyordu. Çocuk sapığı Brick, tutuklandı.
DİJİTAL İŞARET DİLİ
Kaçırılan kızın yaptığı işareti TikTok’tan öğrendiği anlaşıldı. Pandemide görüntülü konuşma yaygınlaşınca, aile içi şiddet gören kadınlar için bir işaret kampanyası başlatılmıştı. Yardım isteyen kişilerden kameraya el sallar gibi yapıp sonra ellerini hafifçe kapatmaları bekleniyor. TikTok’ta da bu işaret milyonlarca kez paylaşılmıştı. Hem kaçırılan kız hem de onu fark eden kişi, sosyal medyada yayılan bir işaret dilinden bu sayede haberdar olmuştu.