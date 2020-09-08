TikTok, intiharı gösteren video hakkında kullanıcıları uyardı

Video, TikTok’un Sizin İçin bölümünde gösterildiği için çok sayıda insan tarafından keşfedildi. TikTok, videonun yayılmasını engelleme çalışsa da video başka kullanıcılar tarafından platforma tekrar yükleniyor.

TikTok’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Sistemlerimiz intiharı öven, yüceleştiren ve intihara teşvik eden bu tarz içerikleri otomatik olarak tespit ediyor ve işaretliyor. Bu içerikleri tekrar tekrar yükleyen hesapları cezalandırıyoruz ve başkaları bu içeriklerin paylaşımı konusunda uyaran, durumu bize bildiren kullanıcılarımıza da teşekkür ediyoruz.”

Yaşanan olay, TikTok’un algoritmasındaki bariz zayıflığı da gözler önüne seriyor. TikTok kullanıcıları içerik uyarıları paylaşarak bu videoların daha fazla kişi tarafından izlenmesini engellemeye çalışıyor.

2017 yılında BuzzFeed News tarafından yapılan bir araştırmada, 2015 yılında kullanıma sunulan Facebook Live'da iki yıl gibi kısa bir süre zarfında en az 45 hassas vaka tespit edildi. Bunlar arasında intihar, silahlı saldırı, cinayet, işkence ve çocuk istismarı gibi konular bulunuyor.