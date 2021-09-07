Uygulama izleme firması App Annie'den elde edilen veriler, TikTok için kullanıcı başına harcanan ortalama sürenin daha yüksek olduğunu ve yüksek düzeyde katılım olduğunu gösteriyor.

Raporu hazırlayan App Annie yetkilileri, TikTok’u “Sosyal medyayı ve yayıncılığı alt üst eden uygulama” olarak tanımlıyor.

Bununla birlikte, toplamda çok daha fazla kullanıcıya sahip olduğu için YouTube, harcanan toplam süre açısından (kullanıcı başına değil) en üst sırada yer alıyor.

Google'ın sahip olduğu video devinin aylık yaklaşık iki milyar kullanıcısı varken, TikTok'un en son halka açık rakamları, 2020'nin ortalarında yaklaşık 700 milyona sahip olduğunu öne sürdü.

Raporda "harcanan zaman" metriği yalnızca Android telefonları hesaba katıyor.

Raporu hazırlayan analistler, TikTok’un bu rakamlara rağmen gerçek bir başarı yakalayamadığını söylüyor. Bunun sebebinin TikTok’taki milyarlarca çocuğun verisini elinde tutmasından dolayı açılan davalar olduğunu söyleyen analistler ayrıca TikTok’un kullanıcılarından “Çalış, TikTok çek, yemek ye ve uyu” döngüsüne girmesini istediğini savunuyor.

Raporda ayrıca geçen yıl dünya çapındaki popülerliğini az da olsa geri kazanan Snapchat’in 2 yıl önceye göre %45 büyüdüğü de belirtiliyor.



