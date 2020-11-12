Bilim & Teknoloji Tiktok, kendisine cephe alan Trump yönetiminden yanıt bekliyor

Tiktok, kendisine cephe alan Trump yönetiminden yanıt bekliyor

Bilim & Teknoloji

Tiktok, kendisine cephe alan Trump yönetiminden yanıt bekliyor

Eski ABD Başkanı Donal Trump’ın TikTok ile arasındaki gerilim uzun süredir devam ediyor. Ancak son dönemde Trump ve ekibinin Çinli sosyal medya platformu konusunda sessizliğe büründüğü de görülüyor. TikTok ise konu hakkında açıklama bekliyor.

12 Kasım 2020, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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ABD Yabancı Yatırım Komitesi, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’e ABD’deki operasyonlarını ayırması için 12 Kasım’a kadar süre vermişti. Komite bu süre dolana kadar talebi yerine getirilmediği takdirde uygulanacak yaptırımlar konusunda ise somut bir açıklama yapmamıştı. TikTok, bu nedenle durumun değerlendirilmesi için komiteye durum değerlendirmesi için başvuruda bulunmuştu.

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Trump, kendisini tatmin edebilecek TikTok'u içeren bir anlaşmayı geçici olarak onaylamış olsa da, henüz durum kesinleşmedi.

TikTok yaptığı açıklamada, "Başkanın bu endişelerini gidermek için önerimize ön onayını vermesinden bu yana yaklaşık iki ay içinde, bu anlaşmayı tamamlamak için ayrıntılı çözümler sunduk" dedi. Şirket, süre uzatılmadan, "haklarımızı ve ABD'de 1.500'den fazla çalışanımızın haklarını savunmak için mahkemeye dilekçe vermekten başka seçeneğimiz olmadığını" da sözlerine ekledi.

TikTok, ABD’deki faaliyetlerini sürdürmek için Oracle ve Walmart ile iş birliğine gitmiş ve bu iki şirkete TikTok Global adıyla kurulacak yeni yapıda yüzde 20 hisse vermişti. Trump yönetimi, 20 Eylül’de başkanın ilgili anlaşmayı “konsept” olarak onayladığını duyurmuştu. Ancak o tarihten bu yana resmileşen bir şey olmuş değil.

Birkaç ay önce TikTok’u ülkeden kovmaya çalışan Trump yönetimin bu konuda giderayak yapacağı son hamle merak ediliyor.

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