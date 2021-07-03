TikTok kullanıcıları artık daha uzun videolar çekip paylaşabilecek

Üç dakika uzunluğa kadar genişletilerek güncellenen yeni video limiti, birkaç aydır kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyordu. TikTok da kısa süre önce resmi internet sitesi üzerinden video uzunluğu limitini 60 saniyeden 3 dakikaya kadar çıkardığını açıkladı.

TikTok, kullanıma sunulduğu ilk yıllarda Vine’a benzer şekilde yalnızca 15 saniye uzunluğunda videolar oluşturulabilmesine izin veriyordu. Platform, daha sonra bu süreyi genişleterek kullanıcıların 60 saniye uzunluğa kadar videolar oluşturabilmesini mümkün kılmaya başlamıştı. Fakat birçok içerik üretici, 60 saniyenin de yeterli olmadığına işaret ediyordu.

TikTok, 3 dakikalık video limiti içerik oluşturucuların, parça parça yerine tek bir videoda mesajını iletmesini mümkün kılmayı amaçlıyor. Özelliğin, birkaç gün içerisinden tüm dünyadaki TikTok kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.