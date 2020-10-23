TikTok, bu zamana kadar kullanıcıların içeriklerini neden kaldırdığına dair içerik sahiplerine net bir bilgi vermiyordu. Platform kaldırdığı içeriğin sahibine sadece “Topluluk Kuralları İhlali” sebebiyle videonun platformdan silindiği bilgisini veriyordu. Hatta kullanıcılar daha kapsamlı bilgi alabilmek bir itirazda bulunuyordu. Artık kullanıcılar itiraz öncesinde de konuya ilişkin biraz daha fazla bilgi sahibi olabilecek. Bu bildirimlerin birkaç aydır test edildiğini belirten şirket, böylelikle itirazlarda yüzde 14’lük bir düşüş sağlandığına dikkat çekti.

TikTok, paylaştığı bir blog yazısında, artık kullanıcılarına videoları neden kaldırdığına dair daha net bilgiler vereceğini açıkladı. Şirket bu yeni özelliğin, platformdaki içeriklerle alakalı yanlış anlaşılmaları azaltmak ve ayrıca Topluluk Kuralları çerçevesinde şeffaflığı sürdürebilmek amacıyla hizmete sunulacağını duyurdu.