TikTok Live Studio çevrimiçi yayın uygulamasını test ediyor
TikTok, Live Studio adını taşıyan yeni bir masaüstü çevrimiçi yayın uygulamasını test ediyor. Live Studio ile kullanıcıların oyun deneyimlerini canlı yayınlayabilecek.
17 Aralık 2021, Cuma 11:16 Son Güncelleme:
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Live Studio ile TikTok, masaüstünden oyun yayınına imkan sağlayacak. Şirket böylece Twitch, YouTube Gaming ve Facebook Gaming gibi platformlara rakip olacak.
TikTok Live Studio’ya ait ekran görüntülerini paylaşan Twitch yayıncısı Zach Bussey, platformun henüz oldukça basit bir seviyede olduğunu belirtti. Hem dikey hem de yatay modlardan yayın desteği sunan platform; oyunlardan, programlardan, mobil cihazlardan ve kameralardan görüntü alabilecek.
Uygulamanın testlerinin hâlihazırda küçük bir grupla sürdüğü belirtilirken, Live Studio için hazırlanan web sayfası kısa bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldı.