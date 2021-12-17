TikTok Live Studio çevrimiçi yayın uygulamasını test ediyor

Live Studio ile TikTok, masaüstünden oyun yayınına imkan sağlayacak. Şirket böylece Twitch, YouTube Gaming ve Facebook Gaming gibi platformlara rakip olacak.

TikTok Live Studio’ya ait ekran görüntülerini paylaşan Twitch yayıncısı Zach Bussey, platformun henüz oldukça basit bir seviyede olduğunu belirtti. Hem dikey hem de yatay modlardan yayın desteği sunan platform; oyunlardan, programlardan, mobil cihazlardan ve kameralardan görüntü alabilecek.

Uygulamanın testlerinin hâlihazırda küçük bir grupla sürdüğü belirtilirken, Live Studio için hazırlanan web sayfası kısa bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldı.



