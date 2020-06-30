TikTok tüm verilerinizi dışarı sızdırıyor

Rutherrford1 adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı bir tweet dizisine göre, bir hesap oluşturup uygulamayı kullanmaya başladığınızda network ile ilgili tüm verileriniz (IP’niz, yerel IP’niz, bağlandığınız Wi-Fi vb.) toplanıyor. Bununla birlikte hemen hemen her 30 saniyede bir GPS ping’inin yollandığı ve konum bilginizin her 30 saniyede bir yedekleniyor olması da oldukça dikkat çekici.

Bilgilerin saklandığı düşünüldüğünde uygulama yüklü olduğu sürece nerede olduğunuz TikTok tarafından biliniyor olabilir.

Android versiyonunda uygulamanın zip dosyası indirme, onu çözümleme ve çalıştırma yetkisi de var. Yani TikTok istediği uygulamayı kullanan birinin telefonuna uygunsuz içerikler indirip, suçlayabilir.

Aynı zamanda TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numaranız, IBAN bilgileriniz ve şifrelerinizden herhangi birini daha önce kopyaladıysanız bunlara TikTok’un erişebileceği iddia ediliyor.

Gizlilik politikasının ilk bölümünde yer alan bilgiye göre, TikTok uygulamasını kullandığınız zaman, platformun bilgilerinizi toplamasına izin vermiş oluyorsunuz. Web sitesine, hizmetlere, uygulamalara, ürünlere ve içeriğe erişerek veya bunları kullanarak, bu politikayı okuduğunuzu ve bilgilerinizin topladığımıza dair haklarınızı ve bilgilerinizi kullanacağını anladığınızı belirtmiş oluyorsunuz. Sözleşmede, bu politikaya genel olarak veya kısmen katılmıyorsanız, hizmetleri kullanmamanız gerektiği yazıyor.







