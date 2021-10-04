TikTok ve PUBG Mobile bu yılın en çok kazanan uygulamaları oldu

Sensor Tower tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre yılın üçüncü çeyreğinde uygulama mağazaları indirme rakamları açısından düşüş yaşadı ancak gelirler arttı.

Son 3 aylık dönemde Google Play ve App Store üzerinde kullanıcılar 33.6 milyar dolar harcadı. Buna uygulama için harcama ve abonelikler dahil. Yıl bazında yüzde 15.1 artış elde edildi. App Store gelirlerinin büyük kısmına hakim ve 21.5 milyar dolar topladı. Google Play ise 12.1 milyar dolara yükseldi ancak yine de yarısını ancak geçebildi. İndirme sayıları olarak ise haliyle Google Play açık ara önde. Tüm platformlarda oyunlara 22.4 milyar dolar harcanırken uygulamalara da 11.2 milyar dolar harcandı.

Oyun alanında lider PUBG Mobile oldu. Net rakam bilinmese de Çin versiyonu da dahil bugüne kadar oyunun 5 milyar dolar gelir getirdiği açıklanmıştı. Genshin Impact oyunu ise 2 milyar dolar gelire ulaştı.