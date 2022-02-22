TikTok videoları artık daha uzun olacak

Şirket temsilcisi tarafından Wired’a yapılan açıklamada, kullanıcıların 1 dakikadan uzun videoları izlemeyi stresli bulduğu belirtildi. Instagram’da Reels, Snapchat’te Spotlight, YouTube’da ise Shorts videoları mevcut. Tüm bu formatlarda video uzunluğu 1 dakikayı geçmiyor.

Video analiz şirketi Conviva’nın verilerine göre, 2021’de YouTube’a yüklenen videoların yüzde 12’si 1 dakikadan kısaydı.

TikTok’un kullanıcı sayısı 1 milyarı bulmuş durumda. Rakiplerini hem tehdit eden hem de ilham veren TikTok’un “işini bilen” bir platform olduğu söylenebilir. Wired’ın haberine göre, uzun videolar uygulamada ayrı bir bölüm içinde gösterilecek.