TikTok videoları artık daha uzun olacak
TikTok videoları için belirlenen maksimum süre sınırı geçtiğimiz yıl 1 dakikadan 3 dakikaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana 5 dakikalık videoları farklı kullanıcı gruplarıyla deneyen şirket, 10 dakikalık videolar için testleri sürdürüyor.
22 Şubat 2022, Salı 14:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şirket temsilcisi tarafından Wired’a yapılan açıklamada, kullanıcıların 1 dakikadan uzun videoları izlemeyi stresli bulduğu belirtildi. Instagram’da Reels, Snapchat’te Spotlight, YouTube’da ise Shorts videoları mevcut. Tüm bu formatlarda video uzunluğu 1 dakikayı geçmiyor.
Video analiz şirketi Conviva’nın verilerine göre, 2021’de YouTube’a yüklenen videoların yüzde 12’si 1 dakikadan kısaydı.
TikTok’un kullanıcı sayısı 1 milyarı bulmuş durumda. Rakiplerini hem tehdit eden hem de ilham veren TikTok’un “işini bilen” bir platform olduğu söylenebilir. Wired’ın haberine göre, uzun videolar uygulamada ayrı bir bölüm içinde gösterilecek.
BUNLARI DA OKUYUN