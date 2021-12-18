TikTok, videoların görüntüsünü daha da iyileştirecek

TikTok tarafından yapılan paylaşıma göre artık belirli ülkelerde 1080P çözünürlükte video yükleme desteği sunuluyor. Bu sayede kaliteyi hatırı sayılır oranda yükselten firma, aynı zamanda artık yeşil ekran konusunda GIPHY’nin hareketli GIF’lerinin kullanılmasına da imkan tanıyor.

Kullanıcılar video yayınlama sayfasından “daha fazla seçenek” yazısına dokunarak “HD Yükle” seçeneğini aktif hâle getirip 1080p video paylaşabilecek.

Görsel İyileştirme butonuyla videoların pozlaması, düşük ışık görünümü iyileştirme ve renk düzeltme işlemleri tek dokunuşla yapılabilecek. Kullanıcılar videolarını kaydettikten veya yükledikten sonra İyileştir butonuna dokunarak videolarının görüntüsünü iyileştirebilecek. Değişikliklerden hoşlanmayanlar, bu butona bir kez daha dokunarak değişiklikleri geri çekebilecek.