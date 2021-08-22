Türkiye Tiktok videosu çekerken feci şekilde can vermişti! Gözyaşları sel oldu

Tiktok videosu çekerken feci şekilde can vermişti! Gözyaşları sel oldu

Türkiye

Tiktok videosu çekerken feci şekilde can vermişti! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, TikTok videosu çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan'ın (23) cenazesi Mardin'de toprağa verildi.

22 Ağustos 2021, Pazar 20:18 Son Güncelleme:
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İstanbul'dan kara yoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi.

Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımında TikTok videosu çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT,(Mardin)(DHA)- AA

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