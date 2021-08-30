TikTok, yaralanmalara neden olan video akımını yasakladı

İnsanların süt taşıma kasalarını yere üst üste koyarak bunların üzerinden geçmeye çalıştığı Milk Crate Challenge videoları, gelen tepkiler üzerine TikTok'ta yasaklandı.

Kullanıcılar tarafından popüler hale gelen meydan okumayla ilgili bu zamana kadar sayısız paylaşım yapıldı. İnsanların kendilerine daha fazla zarar vermesini istemeyen TikTok yönetimi, aldığı kararla konuyla ilgili yapılan tüm paylaşımları platformdan sildi.

TikTok yöneticileri, platformda tehlikeli eylemleri teşvik eden akımlara her zaman karşı olacaklarını belirtti. Süt kasalarının üzerinden atlanan videoları da bu yüzden kaldırdıklarını ifade eden yetkililer, insanları hem sosyal medya hem de gerçek hayatta dikkatli olmaya davet ettiklerini söyledi.