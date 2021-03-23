TikTok yeni doğrulama özelliğiyle yanlış bilgilerin önüne geçecek

TikTok, Türkiye'de platformdaki yanlış bilgileri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için içeriğin doğruluğunu değerlendirmeye yardımcı olması amacıyla doğrulama kuruluşu Teyit.org ile ortaklık kurdu. Doğruluk denetleyicileri içeriğin yanlış olduğunu belirlemesi halinde video platformdan kaldırılıyor. Doğrulanamayan içerik yanıltıcı bilgilerin yayılmasını sınırlamak amacıyla kullanıcılara ‘Sizin İçin’ akışında önerilmiyor. Bu özellikle birlikte şimdiye kadar kullanıcıların asılsız bilgiler içeren videoları paylaşma oranının yüzde 24 ve beğenilerin de yüzde 7 azaldığı belirtildi.

Doğrulanmamış içerik işaretlenecek

Doğruluk denetleyicileri tarafından incelenen ve doğrulanamayan videoya bir banner eklenmesinin yanı sıra videonun sahibi olan içerik üreticisine paylaşımının doğrulanmamış içerik olarak işaretlendiği bildiriliyor. Bir kullanıcı “doğrulanmamış içerik” olarak işaretlenen videoyu paylaşmak istediği zaman bir uyarı alıyor. Bu adım “iptal” veya “paylaş” seçeneklerinden önce kullanıcılara düşünmeleri için fırsat sağlayacak.