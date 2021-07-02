Rapora göre, 2021'in ilk çeyreğinde en fazla videonun kaldırıldığı ülkelerin başında 8,540,088 videoyla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD’yi 6,495,992 videoyla Pakistan, 6.128.568 videoyla da Brezilya takip ediyor.

Topluluk Kuralları ihlali sebebiyle kaldırılan videolar nedenlerine göre ayrıldığında şu sıralama ortaya çıkıyor; Yüzde 36.8’le yaş güvenliği birinci sırada yer alırken, hemen ardından yüzde 21.1 oranla yasadışı aktiviteler ve denetime tabi ürünler geliyor. Raporun devamında yüzde 15.6 oranla yetişkin içerikler, yüzde 8.1 şiddet içeren video ve grafikler, yüzde 8 oranla da taciz ve zorbalık geliyor. Raporun Topluluk Kurallarının Uygulanması bölümünde yer alan diğer sonuçlar şunlar:

Toplamda 61,951,327 video, topluluk kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı. Topluluk kurallarını veya hizmet şartlarını ihlal eden 11,149,514 hesap kaldırıldı. Kaldırılan hesapların 7,263,952'si potansiyel olarak 13 yaşın altındaki bireylere ait olduğu tespit edildi. Kaldırılan videoların yüzde 82'si görüntülenmeden önce, yüzde 91'i herhangi bir kullanıcı tarafından bildirilmeden ve yüzde 93'ü yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde kaldırıldı.

KAMU SPOTLARI EKLENDİ

2020 yılının ikinci yarısında TikTok’ta yer alan COVID-19 bilgi merkezi tüm dünyada 1,535,114,921 kere görüntülendi. Kullanıcıları bilgi merkezine yönlendiren bannerlar 1,002,100 videoya eklendi ve 11,846,566,486 kez görüntülenme aldı. Kullanıcıları ayrıca doğrudan Dünya Sağlık Örgütü’ne ve yerel halk sağlığı birimlerine yönlendiren ilgili COVID-19 ve aşı konu etiketlerine de kamu spotları eklendi. Eklenen kamu spotları da 19,660,517,152 kere izlendi. COVID-19’a dair yanlış bilgilendirmeyi teşvik ettiği için 2020 yılının ikinci yarısında 30,624 video kaldırıldı. Bu videoların yüzde 79.6'sı platforma bildirilmeden önce, yüzde 88.4’si TikTok'a yüklendikten sonraki 24 saat içinde kaldırıldı. Son olarak videoların yüzde 61.2’si hiç görüntülenme almadı.

Platform yasaların uygulanması, hükümet ilişkileri ve fikri mülkiyet nedeniyle kaldırma talepleri hakkındaki bilgileri ve taleplerin değerlendirme süreci dolayısıyla altı ayda bir yayınlanmaya ve çevrimiçi Şeffaflık Merkezi’nde de paylaşmaya devam edecek.